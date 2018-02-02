На СТК им.Степанова пройдет финал № 2 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Участие в чемпионате примут самые сильные спортсмены из Австрии, Чехии, Швеции, Германии и Нидерландов.

Под флагом нашей страны выступят пять постоянных участников турнира: Дмитрий Колтаков, Сергей Карачинцев, Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, а также 8-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду, капитан ледового состава СК «Мега-Лада» Даниил Иванов.

К этой пятерке также присоединятся обладатель «дикой карты» и два резервных гонщика. Кто именно — пока держится в секрете. Известно только одно: все трое будут представлять на ледовом треке самую титулованную российскую команду гонщиков - «Мега-Ладу».

Тольяттинский клуб приглашает горожан стать частью новейшей истории мотоспорта и поддержать мастеров скоростного ледового трека. Начало соревнований: 17 февраля — в 16.00, 18 февраля — в 14.00. Билеты — в кассах СТК А. Степанова и в билетных кассах города.