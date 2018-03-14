На днях наш город посетила делегация Швейцарии, которая представляет интересы национальной сборной страны по футболу. Целью визита гостей стало решение технических вопросов, связанных с размещением команды во время проведения Чемпионата мира по футболу.

Как рассказал первый заместитель главы города Игорь Ладыка, «их устраивает инфраструктура, устраивает стадион, понравился сам город, наличие Волги. Тольятти удобен для сборной и с точки зрения географического размещения - с учетом предстоящих перелетов и городов, в которых она будет играть». В рамках мундиаля сборной предстоит совершить перелеты в Ростов-на-Дону, Калининград и Нижний Новгород.

Делегация посетила стадион "Торпедо". Как рассказал руководитель департамента по организации подготовки Чемпионата футболу FIFA 2018 в России и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов, объект находится в высокой степени готовности. Как только позволят погодные условия, начнутся работы по подготовке газона.

Ремонт тренировочной площадки и административного здания "Торпедо" к чемпионату мира по футболу 2018 года будет выполняться с учетом предложений швейцарского футбольного союза.В том числе, будет создан медиацентр. Работы обойдутся в сумму более 100 млн рублей, «львиная доля» которых выделена из областного бюджета. Стадион должен быть готов к 1 мая.

Гостиница Togliatti Resort к приему иностранных спортсменов уже готова, осталось урегулировать отдельные протокольные вопросы.

Как сообщает туристический портал FIFA 2018 в России, швейцарская делегация осталась довольна визитом в Тольятти и даже заявила о желании оставить наследие после своего пребывания в городе. Известно, что в ЮАР футбольная сборная отремонтировала городские часы, а в Бразилии - футбольную площадку.