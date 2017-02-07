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07 февраля 2017
12:49:12

Штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах, будут увеличены

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Сейчас штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Его размер хотят увеличить до 2,5 тысяч. Автомобилистов будут штрафовать и за отказ пропустить велосипедистов. Закон не распространяется на служебные машины, которые обладают преимуществом на дорогах.

Как добавили в ГИБДД Тольятти, в этом году в нашем городе произошло 28 случаев наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 27 получили ранения. Много происшествий регистрируется именно на пешеходных переходах, подчеркнули в ведомстве.

Так, например, накануне на улице Фрунзе на «зебре» был сбит 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован с ушибом головного мозга. В отношении водителя составлен административный материал.

20 и 24 февраля сотрудники ГИБДД проведут рейды на пешеходных переходах - основной задачей мероприятия является предупреждение и выявление нарушений ПДД, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, а также профилактика таких дорожных происшествий.




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