Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, многие автомобилисты не покупают полис, так как сумма штрафа за его отсутствие составляет всего 800 рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — отмечается в пояснительной записке.