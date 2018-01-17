Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, многие автомобилисты не покупают полис, так как сумма штрафа за его отсутствие составляет всего 800 рублей.
«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — отмечается в пояснительной записке.
Источник RT
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
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