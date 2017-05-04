В Совете Федерации предлагают штрафовать за разжигание костров с нарушением правил безопасности на суммы до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как заявил в интервью изданию первый зампред комитета по конституционному законодательству Алексей Александров, большинство лесных пожаров происходят из-за безответственности, а существующие штрафы от 1,5 тысяч рублей россиян не останавливают.
Источник Эхо Москвы
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