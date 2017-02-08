По данным синоптиков областного Гидрометцентра, холода продержатся как минимум до конца недели. Среднесуточная температура ниже климатической нормы на 9 оС и более. Погоду в регионе определяет сейчас холодный арктический антициклон. Днем -15 ... -20 °C, ночью местами по области до -29.

Областное управление МЧС организовало мобильные пункты обогрева на двух участках дорог - один из них расположен на 974 км трассы М-5. Второй - на автодороге Самара — Саратов, в районе пос. Волжский. В пунктах обогрева есть необходимые вещи для тех, кто в пути, в том числе медицинская аптечка, горячий чай и средства для подзарядки мобильников.