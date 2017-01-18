В областном гидрометцентре сообщили, что температура воздуха местами по области будет ниже средних многолетник значений на 9 и более градусов. Такие прогнозы сохраняются вплоть до 20 января.
Наш регион сейчас находится во власти отрога мощного Сибирского антициклона. Слабый ветер и дополнительное радиационное выхолаживание при прояснениях в ночные и утренние часы сохранят морозы.
К концу недели Среднее Поволжье попадёт под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Они принесут с собой небольшой и умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры воздуха.
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