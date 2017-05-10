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10 мая 2017
16:50:41

Штормовое предупреждение действует в Тольятти и пригороде

По информации ЕДДС, ночью и утром 11 мая в Тольятти и Ставропольском районе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с.

Водителям рекомендуется парковать автомобили в безопасных местах, подальше от деревьев.




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