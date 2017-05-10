По информации ЕДДС, ночью и утром 11 мая в Тольятти и Ставропольском районе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с.



Водителям рекомендуется парковать автомобили в безопасных местах, подальше от деревьев.