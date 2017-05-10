По информации ЕДДС, ночью и утром 11 мая в Тольятти и Ставропольском районе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с.
Водителям рекомендуется парковать автомобили в безопасных местах, подальше от деревьев.
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