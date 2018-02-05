Об этом сообщает МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 19 часов 05 февраля до 19 часов 06 февраля в Самарской области, облачно, небольшой и умеренный снег, местами сильный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -4, -9°С, днём -3, -8°С.

Для жителей организована смс-рассылка с предупреждением.