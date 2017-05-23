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23 мая 2017
12:19:40

Шоу-выставка автопарада пройдет во всех районах Тольятти в честь Дня города

Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района – необычные машины подъедут к зданию Речного вокзала и пробудут там с 11 до 12:30.

С 13 до 14:30 автопарад принимает Центральный район и Центральная площадь.

В «новом городе» поклонник авто увидят машины с 18 до 20 у Дворца Спорта «Волгарь».

Стоит добавить, что программа празднования 280-летия города уже составлена, в ней множество интересных мероприятий и выступлений. Так, например, 4 июня в Тольятти выступит Ума-Турман. Во всех районах прогремят праздничные салюты. Все подробности ЗДЕСЬ.

 




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