Зарегистрироваться юные тольяттинцы могут до 25 января. «Живая классика» — это самый крупный детский литературный конкурс в стране.

Соревнование включает пять этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский и суперфинал на Красной площади. Чтецам не нужно проходить предварительный отбор. Чтобы участвовать в конкурсе, достаточно подготовить выступление на 5 минут. Школьники читают по памяти отрывок из прозы отечественного или зарубежного автора. Ограничение одно: произведение не должно входить в школьную программу. Можно использовать музыку, костюмы и декорации, но на оценку жюри это не повлияет.

Школьный этап начнется уже 1 февраля. Регистрация открыта на официальном сайте конкурса.