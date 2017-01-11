Зарегистрироваться юные тольяттинцы могут до 25 января. «Живая классика» — это самый крупный детский литературный конкурс в стране.
Соревнование включает пять этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский и суперфинал на Красной площади. Чтецам не нужно проходить предварительный отбор. Чтобы участвовать в конкурсе, достаточно подготовить выступление на 5 минут. Школьники читают по памяти отрывок из прозы отечественного или зарубежного автора. Ограничение одно: произведение не должно входить в школьную программу. Можно использовать музыку, костюмы и декорации, но на оценку жюри это не повлияет.
Школьный этап начнется уже 1 февраля. Регистрация открыта на официальном сайте конкурса.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
Актер стал вести здоровый образ жизни
Родители обратились в полицию
Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей
В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте