Минобрнауки предложило ежегодно проверять школьников, начиная с 9-го класса, на употребление наркотиков. Такой законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Пока ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры.
В пресс-службе Минобрнауки утончили, что само тестирование на употребление наркотиков - не нововведение. "Оно регулярно проходит с 2014 года на федеральном уровне. Документ же уточняет правила организации проверки."
Источник Маяк
Использовались так называемые «закладки»...
Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения...
От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян...
Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять...
Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания...
Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно...
Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли 10...