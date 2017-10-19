Минобрнауки предложило ежегодно проверять школьников, начиная с 9-го класса, на употребление наркотиков. Такой законопроект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пока ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры.

В пресс-службе Минобрнауки утончили, что само тестирование на употребление наркотиков - не нововведение. "Оно регулярно проходит с 2014 года на федеральном уровне. Документ же уточняет правила организации проверки."