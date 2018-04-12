Путешествие в поездах дальнего следования для детей от 10 до 17 лет в дни летних каникул будет на 50% дешевле. Об этом сообщили в компании «РЖД». Билеты по льготной цене можно приобрести на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. Приобрести их можно уже сейчас.

Холдинг «РЖД» предоставляет такую льготу третий год подряд. Инициатива реализуется в целях повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма. Там напомнили, что при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно.