Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов. Проведение мероприятий, посвящённых Дню всех влюбленных, не соответствует культурным традициям народов Крыма. И не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях.
Такой документ министерство образования, науки и молодёжи полуострова пару дней назад направило руководителям соответствующих учреждений. Он подписан главой ведомства Натальей Гончаровой, которая советует праздновать другую дату - Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля.
Источник Эхо Москвы
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