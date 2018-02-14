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14 февраля 2018
13:40:44

Школьникам и студентам Крыма запретили отмечать День святого Валентина

Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов. Проведение мероприятий, посвящённых Дню всех влюбленных, не соответствует культурным традициям народов Крыма. И не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях.

Такой документ министерство образования, науки и молодёжи полуострова пару дней назад направило руководителям соответствующих учреждений. Он подписан главой ведомства Натальей Гончаровой, которая советует праздновать другую дату  - Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля.

Источник Эхо Москвы




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