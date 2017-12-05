Авария произошла накануне вечером на Автозаводском шоссе. Водитель ЛИАЗа не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди Приоры и допустил столкновение с ней. В свою очередь вазовская машина стукнула автомобиль «Киа Рио», который затормозил перед светофором при запрещающий сигнал.

В результате маленький пассажир Лады, ехавший на заднем пассажирском сидении слева получил ушиб теменной области. Ребенок находился в специальном удерживающим устройстве, иначе травмы могли быть куда серьезнее, отметили в ГАИ.

Там добавили, что детский травматизм - самая печальная графа статистики. В этом году уже 142 несовершеннолетних участника дорожного движения получили травмы.