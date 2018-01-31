Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Первая акция назначена на 6 число, она пройдет в социально-экономическом колледже на Ленина, 74.
На следующий день доноров будут ждать на территории Пожарно-спасательного отряда № 30. Это ул. Новозаводская, 7 Б. Также в врачи будут работать в политехническом колледже, на Тольяттиазоте, в доме молодежных организаций «Шанс» и в Жигулевской больнице.
График выездных мероприятий:
6.02.2018 – Тольяттинский Социально-Экономический колледж / ул. Ленина, 74
7.02.2018 – Пожарно-спасательный отряд № 30 / ул. Новозаводская, 7 Б
13.02.2018 – Тольяттинский политехнический колледж / ул. Комсомольская, 165
14.02.2018 – ПАО «Тольяттиазот» / Поволжское шоссе, 32
20.02.2018 – ММЦ "Шанс" / ул. Карбышева, 17
26.02.2018 – Жигулевская ЦГБ (хирургический корпус) / Жигулевск, ул. Первомайская 10
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