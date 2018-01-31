слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
31 января 2018
12:41:53

Шесть выездных мероприятий для доноров проведет в феврале тольяттинская станция переливании крови

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Первая акция назначена на 6 число, она пройдет в социально-экономическом колледже на Ленина, 74.

На следующий день доноров будут ждать на территории Пожарно-спасательного отряда № 30. Это ул. Новозаводская, 7 Б. Также в врачи будут работать  в политехническом колледже, на Тольяттиазоте, в доме молодежных организаций «Шанс» и в Жигулевской больнице.

График выездных мероприятий:

6.02.2018 – Тольяттинский Социально-Экономический колледж / ул. Ленина, 74
7.02.2018 – Пожарно-спасательный отряд № 30 / ул. Новозаводская, 7 Б
13.02.2018 – Тольяттинский политехнический колледж / ул. Комсомольская, 165
14.02.2018 – ПАО «Тольяттиазот» / Поволжское шоссе, 32
20.02.2018 – ММЦ "Шанс" / ул. Карбышева, 17
26.02.2018 – Жигулевская ЦГБ (хирургический корпус) / Жигулевск, ул. Первомайская 10

У станции переливания крови есть группа Вконтакте.

 




Последние новости Тольятти

31 января
12:50
Водители-паникеры осаждают ГИБДД Самарской области

Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав

31 января
12:33
Девятилетний мальчик в Тольятти попал под колеса авто

Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте

31 января
12:27
Жители Земли готовятся увидеть лунное шоу

Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна

31 января
12:21
Все, что когда-то дарили Тольятти, собрали в одном месте

В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»

31 января
11:23
Николай Меркушкин продолжит получать от Самарской области 100 тысяч рублей к пенсии

Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене

31 января
11:16
В Тольятти пытались подкупить судебного пристава

Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей

31 января
11:10
«Зимний мяч Тольятти» выходит на финишную прямую

В минувшие выходные были сыграны матчи 6-го этапа


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+