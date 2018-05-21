Авария произошла накануне вечером 10 км автодороги Тольятти-Хрящевка. Об этом рассказали в полиции региона. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Калина».

На месте аварии работали спасатели. Все шестеро пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, среди них 12-летний мальчик. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГУ МВД Самарской области