Авария произошла накануне вечером 10 км автодороги Тольятти-Хрящевка. Об этом рассказали в полиции региона. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Калина».
На месте аварии работали спасатели. Все шестеро пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, среди них 12-летний мальчик. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Фото ГУ МВД Самарской области
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