Евросоюз намерен на 20 евро повысить сбор для граждан не входящих в сообщество стран. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам миграции. Сейчас визовый сбор составляет 35 евро. По его словам, визы будут все еще дешевле, чем, например, в США или Китае.
Решение о повышении сбора позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах. Также отмечается, что ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран. Только в 2016 году их получили более 15 миллионов человек.
Источник Маяк
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