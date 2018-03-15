Евросоюз намерен на 20 евро повысить сбор для граждан не входящих в сообщество стран. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам миграции. Сейчас визовый сбор составляет 35 евро. По его словам, визы будут все еще дешевле, чем, например, в США или Китае.

Решение о повышении сбора позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах. Также отмечается, что ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран. Только в 2016 году их получили более 15 миллионов человек.