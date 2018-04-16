Об этом сообщает компания «Поволжуправтодор». В районе строящейся транспортной развязки на 974-м км федеральной магистрали с 16 апреля начнут функционировать временные объездные дороги.

Автотранспорту, следующему в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Рубеж» придется поворачивать направо — на улицу Куйбышева — и далее следовать до пересечения улиц Магистральная и Железнодорожная.

На этом участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на улицу Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву будет осуществляться без изменений.

Такая схема будет действовать до завершения строительства, которое намечено на III квартал 2019 года.

Фото: m5-ural.ru