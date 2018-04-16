слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
16 апреля 2018
07:22:41

Схема проезда транспорта на трассе М-5 «Урал» в Тольятти сегодня изменится

 Об этом сообщает компания «Поволжуправтодор».  В районе строящейся транспортной развязки на 974-м км федеральной магистрали с 16 апреля начнут функционировать временные объездные дороги.

Автотранспорту, следующему в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Рубеж» придется поворачивать направо — на улицу Куйбышева — и далее следовать до пересечения улиц Магистральная и Железнодорожная.

На этом участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на улицу Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву будет осуществляться без изменений.

Такая схема будет действовать до завершения строительства, которое намечено на III квартал 2019 года.

Фото: m5-ural.ru




Последние новости Тольятти

16 апреля
16:07
АВТОВАЗ возглавит гендиректор "Рено" в Румынии

Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня

16 апреля
13:10
Сегодня на стадионе «Самара Арена» завершат укладку газона

«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля

16 апреля
12:54
В Самарской области недалеко от Тольятти горит придорожная трава

Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города

16 апреля
12:47
Ледоход раздавил гаражи с лодками на берегу Волги под Сызранью

Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.

16 апреля
12:11
В Тольятти начинаются весенние субботники

Первые акции запланировали городские волонтеры

16 апреля
11:42
В Тольятти грузовой автомобиль пробил огромную дыру в асфальте

ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)

16 апреля
10:41
Тольяттинец хотел украсть чужую лодку, но ему помешали

Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+