Об этом сообщает компания «Поволжуправтодор». В районе строящейся транспортной развязки на 974-м км федеральной магистрали с 16 апреля начнут функционировать временные объездные дороги.
Автотранспорту, следующему в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Рубеж» придется поворачивать направо — на улицу Куйбышева — и далее следовать до пересечения улиц Магистральная и Железнодорожная.
На этом участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на улицу Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву будет осуществляться без изменений.
Такая схема будет действовать до завершения строительства, которое намечено на III квартал 2019 года.
Фото: m5-ural.ru
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