Инициативу разрабатывает Общероссийский народный фронт (ОНФ). Авторы считают, что в перечень нужно добавить товары и услуги, необходимые для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Согласно результатам мониторинга, проведённого ОНФ, 87% семей с детьми-инвалидами поддерживают данную идею, сообщает RT .

В настоящий момент маткапитал можно потратить четырьмя способами. Первый и самый популярный у российских семей — улучшение жилищных условий. При помощи сертификата можно оплатить детский сад, школу или же вуз, в котором будет учиться ребёнок. В этом случае важно, чтобы учреждение имело государственную аккредитацию. Также на средства материнского капитала можно формировать накопительную часть страховой пенсии матери.

С 1 января 2016 года средства по материнскому сертификату разрешено использовать на покупку товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Государство вернёт деньги за товары и услуги из перечня, утверждённого правительством. К ним относятся лестничные подъёмные устройства, приборы и устройства для письма по системе Брайля, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов и другие изделия.

Список же товаров и услуг, полагающихся каждому отдельному ребёнку, устанавливается индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребёнка с инвалидностью (ИПРА) и направляется в Пенсионный фонд.

В настоящее время родители детей-инвалидов сначала за свой счёт приобретают средства реабилитации из этого списка, после чего им перечисляется денежная компенсация.