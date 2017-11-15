Инициативу разрабатывает Общероссийский народный фронт (ОНФ). Авторы считают, что в перечень нужно добавить товары и услуги, необходимые для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Согласно результатам мониторинга, проведённого ОНФ, 87% семей с детьми-инвалидами поддерживают данную идею, сообщает RT.
В настоящий момент маткапитал можно потратить четырьмя способами. Первый и самый популярный у российских семей — улучшение жилищных условий. При помощи сертификата можно оплатить детский сад, школу или же вуз, в котором будет учиться ребёнок. В этом случае важно, чтобы учреждение имело государственную аккредитацию. Также на средства материнского капитала можно формировать накопительную часть страховой пенсии матери.
С 1 января 2016 года средства по материнскому сертификату разрешено использовать на покупку товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Государство вернёт деньги за товары и услуги из перечня, утверждённого правительством. К ним относятся лестничные подъёмные устройства, приборы и устройства для письма по системе Брайля, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов и другие изделия.
Список же товаров и услуг, полагающихся каждому отдельному ребёнку, устанавливается индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребёнка с инвалидностью (ИПРА) и направляется в Пенсионный фонд.
В настоящее время родители детей-инвалидов сначала за свой счёт приобретают средства реабилитации из этого списка, после чего им перечисляется денежная компенсация.
Это 532 рубля
Они вновь пройдут во всех районах...
Такой прогноз делает администрация Тольятти с учётом инвестиционных программ поставщиков...
Об этом сообщили в думе...
Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т»...
Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической...
В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан...