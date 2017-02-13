слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
13 февраля 2017
12:46:06

Северные народы России начали стремительно толстеть

Ученые впервые зарегистрировали случаи ожирения у представителей коренных малочисленных обитетелей тундры Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих кочевой образ жизни. Об этом ТАСС сообщил директор департамента науки и инновации региона Алексей Титовский.

"Такого вообще не было никогда, чтобы коренные малочисленные народы Севера страдали лишним весом. Это нонсенс, современная проблема. Отмечают даже предрасположенность к лишнему весу", - отметил Титовский.

По словам собеседника агентства, причина - рацион питания кочевников. "Им постоянно необходимы микроэлементы из мяса северного оленя и речной рыбы, а оленины КМНС стали есть в 2 раза меньше, то же самое с рыбой. Рацион за последние несколько лет существенно изменился, жители тундры стали питаться так называемыми сублимированными продуктами, а организм ненцев и хантов не способен, например, переваривать сахар", - уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что второй причиной набора лишнего веса стало изменения маршрутов каслания (изменения территорий выпаса - прим. ТАСС) оленей. "Исторически, по национальным традициям, пути каслания проходили по прямым на сотни километров. Сегодня оленеводы с семьями ходят по кругу, вокруг населенных пунктов, протяженность передвижения сократилась в три раза", - добавил Титовский.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2017 году на Ямале создадут атлас наследственных заболеваний народов Севера, для этого ученые взяли пробы у жителей национальных населенных пунктах, мест кочевий в тундре. Цель - выявить генетические изменения и предрасположенности оленеводов в современных условиях.

Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов. В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством.




Последние новости Тольятти

13 февраля
16:51
Выезд на "встречку" через полгода обернулся для тольяттинца уголовным делом

В ДТП июльским днем пострадали 6 человек

13 февраля
16:46
В Самаре автоледи хладнокровно переехала собаку

Видео жестокого наезда на дворнягу возмутило жителей города

13 февраля
16:39
Протестные митинги пенсионеров не на шутку встревожили губернатора Самарской области

Очередная акция запланирована на 18 февраля

13 февраля
14:57
У маленьких тольяттинцев проверят работу сердца

Завтра в городе будет работать бригада специалистов областного кардиодиспансера

13 февраля
14:50
На самарском предприятии грузовик насмерть задавил человека

ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано накануне

13 февраля
14:47
LADA XRAY получит «эксклюзивную» версию

АВТОВАЗ планирует предложить ее покупателям уже в нынешнем году.

13 февраля
14:36
Мэрия Тольятти составила афишу культурно-массовых мероприятий к Масленице

Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+