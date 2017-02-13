Ученые впервые зарегистрировали случаи ожирения у представителей коренных малочисленных обитетелей тундры Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих кочевой образ жизни. Об этом ТАСС сообщил директор департамента науки и инновации региона Алексей Титовский.

"Такого вообще не было никогда, чтобы коренные малочисленные народы Севера страдали лишним весом. Это нонсенс, современная проблема. Отмечают даже предрасположенность к лишнему весу", - отметил Титовский.

По словам собеседника агентства, причина - рацион питания кочевников. "Им постоянно необходимы микроэлементы из мяса северного оленя и речной рыбы, а оленины КМНС стали есть в 2 раза меньше, то же самое с рыбой. Рацион за последние несколько лет существенно изменился, жители тундры стали питаться так называемыми сублимированными продуктами, а организм ненцев и хантов не способен, например, переваривать сахар", - уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что второй причиной набора лишнего веса стало изменения маршрутов каслания (изменения территорий выпаса - прим. ТАСС) оленей. "Исторически, по национальным традициям, пути каслания проходили по прямым на сотни километров. Сегодня оленеводы с семьями ходят по кругу, вокруг населенных пунктов, протяженность передвижения сократилась в три раза", - добавил Титовский.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2017 году на Ямале создадут атлас наследственных заболеваний народов Севера, для этого ученые взяли пробы у жителей национальных населенных пунктах, мест кочевий в тундре. Цель - выявить генетические изменения и предрасположенности оленеводов в современных условиях.

Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов. В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством.