Она направлена на увеличение числа товаров премиум-класса, Как сообщил газете "Ведомости" глава "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми, это необходимо, чтобы привлечь покупателей.

Он добавил, что "Ашан" также намерен оставаться дискаунтером в глазах своих покупателей - даже премиум-класс должен быть дешевле, чем у конкурентов. В целом количество товаров в гипермаркетах «Ашана» может увеличиться на 30-40%.

Сейчас на прилавках сети представлено около 50 тысяч видов продукции.