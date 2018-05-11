Она направлена на увеличение числа товаров премиум-класса, Как сообщил газете "Ведомости" глава "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми, это необходимо, чтобы привлечь покупателей.
Он добавил, что "Ашан" также намерен оставаться дискаунтером в глазах своих покупателей - даже премиум-класс должен быть дешевле, чем у конкурентов. В целом количество товаров в гипермаркетах «Ашана» может увеличиться на 30-40%.
Сейчас на прилавках сети представлено около 50 тысяч видов продукции.
Источник ТАСС
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