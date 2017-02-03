Гимн хоккейного клуба прозвучал накануне под сводами ледового дворца "Лада-Арена". Наша команда в последнем домашнем мачте сезона принимала казанский "Ак-Барс" и оказалась значительно сильнее своего соперника. А видео с поющим сотрудником радиостанции "Август" уже собирает "лайки" на "ю-тубе".