Гимн хоккейного клуба прозвучал накануне под сводами ледового дворца "Лада-Арена". Наша команда в последнем домашнем мачте сезона принимала казанский "Ак-Барс" и оказалась значительно сильнее своего соперника. А видео с поющим сотрудником радиостанции "Август" уже собирает "лайки" на "ю-тубе".
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