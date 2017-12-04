Сегодня утром движение транспорта в городе было несколько осложнено – выпал снег. По словам первого заместителя главы города Игоря Ладыки, на очистку территории вышло 65 единиц техники. В 9.30 соответствующая комиссия проверила работу подрядчика, и, к сожалению, без нареканий не обошлось. К вечеру все замечания должны устранить.



Глава города Сергей Анташев прокомментировал работу подрядной организации «Автодоринжиниринг», которая первый раз выиграла конкурс по содержанию городских автомагистралей:



– Я понимаю, подрядчик только начал зимнее содержание дорог, но ему нужно объяснить, что такой подход недопустим: выпало два сантиметра снега, и с уборкой не справились. Вся техника готова к выполнению задач. Серьезный снег нас еще ждет впереди. Поэтому нужно нацелить подрядчика на своевременное выполнение работы.