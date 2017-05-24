Как пишет издание «День города », из заложенных в бюджете Тольятти на текущий год денег на оплату труда градоначальника уцелела только 281 тысяча рублей. Большая часть средств — 1 миллион 85 тыс. - потрачены на оплату работы бывшего мэра. Поправки в бюджет – дополнительные расходы горадминистрации - придется теперь рассматривать думе.

Издание поясняет, что бывший мэр не догулял 183 отпускных дня. При увольнении ему дополнительно была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

Потребность на оплату труда вновь избранному главе Тольятти с апреля по декабрь 2017 года составляет миллион 107 тыс.руб. Таким образом, дополнительно нужны ассигнования в размере 826 тыс.рублей.