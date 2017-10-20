В Советском районе загорелся большой частный дом площадью 200 кв. м. Как рассказали в МЧС региона, для ликвидации ЧП понадобились силы свыше 50 огнеборцев и 17 единиц техники. Она работали около часа. К счастью, люди во время пожара не пострадали, дознавателям предстоит установить причину возгорания и причиненный огнем ущерб.