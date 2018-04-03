Она называется «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.». Материалы экспозиции познакомят посетителей с малоизвестными страницами Второй мировой войны, расскажут о тяжелейших условиях жизни советских военнопленных в немецких концлагерях Норвегии.

Открытие выставки состоится 10 апреля в 16.00. В нем примет участие Бёрг Стурвик, помощник военного атташе Посольства Королевства Норвегии в Москве.

Фото: ТКМ