В лобовом столкновении «встретились» две Лады - Калина и Гранта. Как сообщает группа "Происшествия Тольятти", не доезжая пары километров до села Узюково, с управлением не справилась женщина за рулем Калины.
Она получила травмы и была доставлена в тольяттинскую больницу. Гранта улетела в кювет, но с водителем все в порядке. У автомобилей внушительные механические повреждения. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: "Происшествия Тольятти"
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