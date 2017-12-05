В лобовом столкновении «встретились» две Лады - Калина и Гранта. Как сообщает группа "Происшествия Тольятти", не доезжая пары километров до села Узюково, с управлением не справилась женщина за рулем Калины.

Она получила травмы и была доставлена в тольяттинскую больницу. Гранта улетела в кювет, но с водителем все в порядке. У автомобилей внушительные механические повреждения. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: "Происшествия Тольятти"