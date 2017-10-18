Утром напротив ТЦ «Вега» столкнулись «Лексус» и Веста. Удар был очень сильным: после него внедорожник врезался в березу на правой обочине и загорелся, а «Лада» выехала на газон.
На место прибыли представители экстренных служб, которым пришлось тушить пламя и оказывать помощь водителю Весты, 63-летнему мужчине. Спасатели достали его из салона Лады и передали врачам, которые доставили пострадавшего в больницу.
Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», 30-летний водитель Лексуса от врачебной помощи отказался, но ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В ГИБДД не исключают, что мужчина был виновником ДТП, так как превысил скорость. Точную причину полицейские назовут после проверки всех деталей ЧП.
Как оказалось, это новое развлечение для маленьких тольяттинцев
Теперь 427 га территории, а это порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами
Специальную «Весту» подготовили на АВТОВАЗе и привезли в Москву.
За прошедшую неделю почти на 14% меньше, чем неделей раньше
В полицию с заявлением о пропаже скота обратился житель села Новая Бинарадка
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.