Утром напротив ТЦ «Вега» столкнулись «Лексус» и Веста. Удар был очень сильным: после него внедорожник врезался в березу на правой обочине и загорелся, а «Лада» выехала на газон.

На место прибыли представители экстренных служб, которым пришлось тушить пламя и оказывать помощь водителю Весты, 63-летнему мужчине. Спасатели достали его из салона Лады и передали врачам, которые доставили пострадавшего в больницу.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», 30-летний водитель Лексуса от врачебной помощи отказался, но ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В ГИБДД не исключают, что мужчина был виновником ДТП, так как превысил скорость. Точную причину полицейские назовут после проверки всех деталей ЧП.