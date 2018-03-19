Как сообщает группа «Спасение 24…», она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино, на мосту через реку Сок. Известно, что участниками ДТП стали грузовая фура и Газель. Есть жервты.

На месте работают все экстренные службы. Детали и обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Фото Ильдар Шайхулин, Дмитрий Усачев