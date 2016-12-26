Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. Там добавили, что по предварительным данным, все 64 человека были застрахованы.
«Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками», — сообщили в пресс-службе. Ранее фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки.
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