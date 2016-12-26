Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. Там добавили, что по предварительным данным, все 64 человека были застрахованы.

«Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками», — сообщили в пресс-службе. Ранее фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.