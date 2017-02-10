11 февраля в России отмечается День Зимних видов спорта. Портал «Детский городок» и «Фанни парк» приглашают всех желающих на веселый семейный праздник. Главным событием «Дня снега» станут «Семейные зимние игры» среди команд от 3-х до 5-ти человек. Это веселые состязания для сплочения и выявления самой организованной дружной семьи.

Также в программе бесплатные мастер-классы и открытые уроки по зимним видам спорта, интерактивные развлекательные площадки с подвижными играми и конкурсами, веселые конкурсы и призы. Для всех желающих будут работать аттракционы «Фанни парка». Начало в 11 утра. Группа мероприятия ВКонтакте.