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23 января 2017
09:13:23

Семейный праздник «День Снега» пройдет в Тольятти 11 февраля

Посетить его приглашает «Фанни-парк». Главным событием станут «Семейные зимние игры» среди команд от 3-х до 5-ти человек. Это веселые состязания для сплочения и выявления самой организованной дружной семьи. Чтобы принять участие в конкурсе, оставьте заявку с указанием названия команды, фамилий, имен и возраста всех участников до 22:00 5 февраля. Участие бесплатное. Участников ждут призы и дипломы.

Также в программе праздника: бесплатные мастер-классы и открытые уроки по зимним видам спорта, интерактивные развлекательные площадки с подвижными играми и конкурсами, а также веселые конкурсы и призы. Для всех желающих в этот день будут работать аттракционы «Фанни парка»

 

 




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