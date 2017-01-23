Посетить его приглашает «Фанни-парк». Главным событием станут «Семейные зимние игры» среди команд от 3-х до 5-ти человек. Это веселые состязания для сплочения и выявления самой организованной дружной семьи. Чтобы принять участие в конкурсе, оставьте заявку с указанием названия команды, фамилий, имен и возраста всех участников до 22:00 5 февраля. Участие бесплатное. Участников ждут призы и дипломы.



Также в программе праздника: бесплатные мастер-классы и открытые уроки по зимним видам спорта, интерактивные развлекательные площадки с подвижными играми и конкурсами, а также веселые конкурсы и призы. Для всех желающих в этот день будут работать аттракционы «Фанни парка»



