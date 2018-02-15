В 22:30 42-летняя женщина позвонила и сообщила, что находится между городом и Жигулевскими горами и не может добраться до берега. На поиски пострадавшей выехал экипаж спасателей Центра Гражданской Защиты. По счастливой случайности у женщины был телефон, по которому она постоянно держала связь с оперативным дежурным.

В течение часа пострадавшую удалось обнаружить в 5 километрах от береговой линии. Как рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев, тольяттинка повздорила с мужем, который, находясь в крайне «эмоциональном состоянии», решил погулять по Волге. Супруга последовала за ним и потерялась.

После ее обнаружения спасатели попытались отыскать и мужчину, но как выяснилось позже, он самостоятельно добрался до берега и направлялся в сторону дома. Связь с ним была установлена, через знакомых по телефону, которые сообщили, что с ним все в порядке. Общаться со спасателями и супругой мужчина категорически отказывался.

В итоге пострадавшая была доставлена на берег, после чего покинула набережную на такси. Дербенев отмечает, что все могло закончиться не так благополучно. Женщина была одета в одежду, не предназначенную для прогулок по морозу, а отсутствие сотового телефона или разряженная батарея могли бы привести к более худшим последствиям.

Фото Андрей Дербенев