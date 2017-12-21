По словам отца, – мальчик получил такое имя в честь криптовалюты, чтобы поддержать криптоиндустрию и выразить ей благодарность за счастливый брак и финансовое благополучие своей семьи. Биткоин Олегович полностью здоров и при рождении весил три килограмма.
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