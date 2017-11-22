Очередной эпизод реалити-шоу программы вышел на телеканале "Пятница!" во вторник, 21 ноября, сообщает Волга ньюс.

Успешный бизнесмен отправился под видом обычного человека в Самару, чтобы освоить навыки выживания, а также найти тех, кто действительно нуждается в помощи. В Самаре Мартынов успел поработать уборщиком в пиццерии и встретиться с многодетной семьей, которая живет в маленькой квартире в неблагополучном районе города. История этой семьи настолько тронула миллионера, что он подарил им огромную квартиру. Кроме того, Мартынов раздал больше 1 млн рублей тем самарцам, которые встретились ему во время съемок реалити-шоу.

"За эти четыре дня я зарядился чистой энергией и как будто бы прошел душевный детокс, произошел возврат к истокам — основным человеческим ценностям", — рассказал Мартынов.