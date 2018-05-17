Правительство губернии организовало экскурсионный пресс-тур. Как уже сообщала наша радиостанция, для всех желающих маршрут заработает с завтрашнего дня. В «Самарском речном пассажирском предприятии» приобрели и отремонтировали 3 судна на подводных крыльях «Восход».

Благодаря этому скоростной маршрут курсирует второй год подряд. Он пользуется у жителей и гостей нашей губернии огромной популярностью, несмотря не вполне бюджетную стоимость проезда. В прошлом сезоне билет стоил 400 рублей, в нынешнем – уже 500. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно.