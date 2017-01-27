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27 января 2017
16:07:37

Сегодня вся страна отмечает День снятия блокады Ленинграда

В 1944 году ценой невероятных усилий враг был отброшен от города. В Тольятти проживает 48 участников тех страшных событий.

"900 дней блокады стали тяжким испытанием - свобода Ленинграда оплачена десятками тысяч жизней солдат и жителей города. Их подвиг навсегда останется для нас примером стойкости и мужества", отметил мэр Сергей Андреев в поздравлении, адресованном всем жителям города.

"Сегодня я хочу поблагодарить наших ветеранов-блокадников. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благоденствия".




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