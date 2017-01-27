В 1944 году ценой невероятных усилий враг был отброшен от города. В Тольятти проживает 48 участников тех страшных событий.
"900 дней блокады стали тяжким испытанием - свобода Ленинграда оплачена десятками тысяч жизней солдат и жителей города. Их подвиг навсегда останется для нас примером стойкости и мужества", отметил мэр Сергей Андреев в поздравлении, адресованном всем жителям города.
"Сегодня я хочу поблагодарить наших ветеранов-блокадников. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благоденствия".
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