В 1944 году ценой невероятных усилий враг был отброшен от города. В Тольятти проживает 48 участников тех страшных событий.

"900 дней блокады стали тяжким испытанием - свобода Ленинграда оплачена десятками тысяч жизней солдат и жителей города. Их подвиг навсегда останется для нас примером стойкости и мужества", отметил мэр Сергей Андреев в поздравлении, адресованном всем жителям города.

"Сегодня я хочу поблагодарить наших ветеранов-блокадников. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благоденствия".