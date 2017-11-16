За первый период болельщики раскупили более 600 тысяч билетов. На них было оставлено почти 3,5 миллиона заявок. Как отметили в ФИФА, билеты четвертой – самой дешевой категории – были доступны только россиянам, и все они раскуплены уже на первом этапе. Теперь остались только те, что подороже.

Так, самая высокая цена – у билетов, которые продаются на финальный матч – их стоимость достигает 66 тысяч рублей. Сегодня открывается второй период продаж, где билеты будут реализовывать уже в порядке очереди. ФИФА собирается реализовывать их вплоть до финального матча чемпионата мира, при условии, что они инее закончатся раньше.