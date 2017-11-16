слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 ноября 2017
07:16:08

Сегодня возобновляются продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу

За первый период болельщики раскупили более 600 тысяч билетов. На них было оставлено почти 3,5 миллиона заявок. Как отметили в ФИФА, билеты четвертой – самой дешевой категории – были доступны только россиянам, и все они раскуплены уже на первом этапе. Теперь остались только те, что подороже.

Так, самая высокая цена – у билетов, которые продаются на финальный матч – их стоимость достигает 66 тысяч рублей. Сегодня открывается второй период продаж, где билеты будут реализовывать уже в порядке очереди. ФИФА собирается реализовывать их вплоть до финального матча чемпионата мира, при условии, что они инее закончатся раньше.




Последние новости Тольятти

16 ноября
11:40
В ДТП на Автозаводском шоссе в Тольятти пострадали врачи скорой помощи

Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)

16 ноября
11:19
Юная тольяттинка «попала в плен» к маленькой навесной бирке

Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».

16 ноября
10:52
В Тольятти произошла авария с участием машины скорой помощи

Об этом сообщают очевидцы (фото)

16 ноября
10:45
Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин

16 ноября
10:37
Экс-глава Самарской области получил государственную награду

Церемония вручения состоялась накануне в Кремле

16 ноября
10:20
Восстановленному молоку разрешили иметь синеватый оттенок

Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды

16 ноября
9:49
Тольяттинским детишкам снова предлагают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+