За первый период болельщики раскупили более 600 тысяч билетов. На них было оставлено почти 3,5 миллиона заявок. Как отметили в ФИФА, билеты четвертой – самой дешевой категории – были доступны только россиянам, и все они раскуплены уже на первом этапе. Теперь остались только те, что подороже.
Так, самая высокая цена – у билетов, которые продаются на финальный матч – их стоимость достигает 66 тысяч рублей. Сегодня открывается второй период продаж, где билеты будут реализовывать уже в порядке очереди. ФИФА собирается реализовывать их вплоть до финального матча чемпионата мира, при условии, что они инее закончатся раньше.
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