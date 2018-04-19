Это первая режиссерская работа актера Данилы Козловского. Он же исполнил главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти.

После досадной ошибки герой покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор". Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.