Это первая режиссерская работа актера Данилы Козловского. Он же исполнил главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти.
После досадной ошибки герой покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор". Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Источник Маяк
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