Соответствующее постановление было подписано в администрации в понедельник. Технологический процесс по прекращению подачи тепла в первую очередь коснется жилищного фонда.
Отключение тепла в детских садах, школах и объектах здравоохранения будет производиться по заявкам руководителей учреждений.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Тренировку провели на аэродроме Кряж.
Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Максим Гусейнов
В транспортной полиции возбудило уголовное дело по факту загрязнения акватории Волги
Но был задержан с поличным
Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации
В частности, предусматривается возможность для работодателя не знакомить работника с вносимыми в документ записями