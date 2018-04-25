Соответствующее постановление было подписано в администрации в понедельник. Технологический процесс по прекращению подачи тепла в первую очередь коснется жилищного фонда.

Отключение тепла в детских садах, школах и объектах здравоохранения будет производиться по заявкам руководителей учреждений.