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15 марта 2018
08:44:15

Сегодня в Тольятти выступит королева музыки русских цыган

Так назвала певицу Леонсию Эрденко берлинская радиостанция «Мультикульти». В 2017 году Леонсия с успехом выступила в вокальном шоу Первого канала «Голос». Более 15-ти альбомов цыганской музыки, изданных во всём мире, записаны при ее участии.

Певица сотрудничала с известными исполнителями: группы Zdob şi Zdub (Молдова), Bratch (Франция) и Dela dap (Австрия), Гарик Сукачёв, Георгий Барыкин, Олег Митяев. Принимала участие в съёмках и записи музыки к фильмам «Бедная Настя», «Ночь любви», «Турецкий Гамбит», «Монте-Кристо», «Кармелита», «Дубровский».

В Тольятти она привезла программу «Цыганская душа русского романса» – это продолжение вековых традиций музыкальной династии Эрденко – Пономаревых, которая насчитывает 300 лет и известна как авангард цыганской классики и цыганского джаза в России и за рубежом. Леонсия Эрденко впервые споет сегодня вечером на сцене тольяттинской филармонии. Начало в 19-00.

Фото: филармония




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