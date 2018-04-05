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05 апреля 2018
07:22:02

Сегодня в Тольятти выступит артист МХАТа Анатолий Белый

В программе «Кинопоэзия», которая начнется в городской филармонии в 19-00,  прозвучат стихи Мандельштама, Пастернака, Бродского и Маяковского.

Программа «Кинопоэзия» – это разговор актера со зрителем с помощью строчек великих русских поэтов о нас с вами, о наших чувствах, мыслях. Стихи, звучащие на сцене в сочетании с музыкой и видеорядом, отражают основные темы поэтов: любовь, страсть, пространство и время. Они будут или продолжать эмоции и мысли экранных произведений или спорить с ними, сливаясь в одну стихию – великой русской поэзии. Программа будет дополнена мини-фильмами поэтического проекта Анатолия Белого, который носит такое же название – «Кинопоэзия».

Анатолий Белый – наш земляк. В Тольятти он прожил все детство и юность, окончил школу. Однако родился будущий актер в городе Брацлав (Украина), куда его родители приехали на время отпуска из Тольятти.

Фото: филармония

В детстве Анатолий Белый увлекался спортом. В числе его интересов оказались фехтование и акробатика, причем акробатикой он занимался в школе Виталия Гройсмана. Занятия принесли ему звание мастера спорта международного класса. По окончании школы он становится студентом Куйбышевского авиационного института, но уже на втором курсе понимает, что работать инженером - не его призвание. Оставив институт после трех лет обучения, он уезжает в Москву, чтобы поступить в театральное училище. 

Анатолий Белый учился в прославленном театральном училище имени М. С. Щепкина. В 1998 году Олег Меньшиков приглашает Анатолия в свое «Товарищество 814». В этом же году он становится актером театра имени К. Станиславского, здесь Анатолий играл в спектаклях «Укрощение строптивой» и «Двенадцатая ночь». В 2003 году актер поступает в Московский художественный театр имени Чехова, где служит по сей день.

В начале нового века карьера артиста в кино тоже начинает развиваться. После долгих съемок на второстепенных ролях в 2004 году Анатолий получает первую главную роль в фильме «Умножающий печаль», а затем играет в историческом сериале «Талисман любви». После этого актер получает признание и любовь не только театральной публики, но и всей большой телевизионной аудитории. Появляясь на экране сначала как Анатолий Вайсман, он изменяет свою фамилию, просто переведя ее значение с немецкого языка. Так появляется известный российский артист Анатолий Белый.

По мнению зрителей, попавших под спокойное, сильное обаяние актера, его игра – это яркое и глубокое действо, которое завораживает своей убедительностью.

Билеты еще можно успеть купить онлайн, телефон кассы 222-600.

Возрастное ограничение: 12+




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