В магазинах запрещена продажа алкоголя. Согласно статьям 1 и 4 Закона Самарской области «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области», на территории региона запрещается розничная продажа горячительных напитков в дни некоторых праздников, включая сегодняшний - сегодня День российского студенчества.

Такими днями также являются Международный день защиты детей (1 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной день – в следующий за 1 сентября рабочий день), Международный день студентов (17 ноября).