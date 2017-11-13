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13 ноября 2017
08:27:07

Сегодня в Тольятти стартуют ноябрьские рейды ГИБДД

Водителей проверят на соблюдение правил использования ремней безопасности.

Завтра инспекторы намереваются провести операцию «Маяк». Как сообщили в ГИБДД, в городе нередки случаи, когда автомобилю экстренной службы  - неотложке или пожарной машине - не удается прибыть на место ЧП и оказать помощь, поскольку водители не уступают дорогу. Подобное поведение является административным правонарушением, за него предусмотрен  штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Следующий рейд состоится 17 числа – машины ДПС можно будет заметить у пешеходных переходов.

Всего в ноябре будет 10 специальных профилактических мероприятий. График ТУТ




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