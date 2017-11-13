Водителей проверят на соблюдение правил использования ремней безопасности.
Завтра инспекторы намереваются провести операцию «Маяк». Как сообщили в ГИБДД, в городе нередки случаи, когда автомобилю экстренной службы - неотложке или пожарной машине - не удается прибыть на место ЧП и оказать помощь, поскольку водители не уступают дорогу. Подобное поведение является административным правонарушением, за него предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.
Следующий рейд состоится 17 числа – машины ДПС можно будет заметить у пешеходных переходов.
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