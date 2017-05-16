Акарицидной обработке подвергнутся парки, скверы, набережные, лесная зона, пляжи, береговая зона п-ва Копылово и другие места общего пользования. Работы начнут с Автозаводского района, завтра они будут организованы в «старом городе». В Комсомольском районе обработку начнут проводить с 22 мая.

На время работ рядом с территориями будут выставлены знаки «Проход запрещен», так как распыляемые вещества опасны для здоровья. В этом году планируется обработать от клещей 3,3 млн кв. м городских территорий.