Акарицидной обработке подвергнутся парки, скверы, набережные, лесная зона, пляжи, береговая зона п-ва Копылово и другие места общего пользования. Работы начнут с Автозаводского района, завтра они будут организованы в «старом городе». В Комсомольском районе обработку начнут проводить с 22 мая.
На время работ рядом с территориями будут выставлены знаки «Проход запрещен», так как распыляемые вещества опасны для здоровья. В этом году планируется обработать от клещей 3,3 млн кв. м городских территорий.
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