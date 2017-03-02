16-й по счету, он будет проходить со 2 по 5 марта на льду «Лада-Арены», сообщает пресс-служба ХК "Лада".

В турнире примут участие команды, составленные из ребят 2006 г.р.: «Сибирь» (Новосибирск), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Лада» (Тольятти).



КАЛЕНДАРЬ ИГР



2 марта, четверг

18:00 «ЮГРА» – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», Лада- Арена (трен.)



3 марта, пятница

10:45 «ЛАДА» – «СИБИРЬ», Лада- Арена (трен.)

12:45 «СПАРТАКОВЕЦ» – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», Лада- Арена (трен.)

14:45 «ТРАКТОР» - «ЮГРА», Лада- Арена (трен.)

16:45 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА, Лада- Арена (осн.)

17:00 «ЛАДА» – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ», Лада- Арена (осн.)

18:00 «СИБИРЬ» - «ЮГРА», Лада- Арена (трен.)



4 марта, суббота

08:00 «ЛАДА» – «ТРАКТОР», Лада- Арена (трен.)

10:00 «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» - «СИБИРЬ», Лада- Арена (трен.)

12:00 «ЛАДА» – «СПАРТАКОВЕЦ», Лада- Арена (трен.)

14:00 «ТРАКТОР» - «СИБИРЬ», Лада- Арена (трен.)

16:00 «ЮГРА» - «СПАРТАКОВЕЦ», Лада- Арена (трен.)



5 марта, воскресенье

08:00 «СИБИРЬ» - «СПАРТАКОВЕЦ», Лада- Арена (трен.)

10:00 «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» - «ТРАКТОР», Лада- Арена (трен.)

12:00 «ЛАДА» – «ЮГРА», Лада- Арена (трен.)

14:00 «СПАРТАКОВЕЦ» – «ТРАКТОР», Лада- Арена (трен.)

ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА, Лада- Арена (трен.)

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Вячеслав Безукладников (мастер спорта международного класса).

Родился 7 сентября 1968 года в Свердловске. Воспитанник клуба "Автомобилист" (Свердловск).



Играл за команды: "Автомобилист", СКА (обе — Свердловск), "Лада" (Тольятти).



Чемпион России 1994, 1996 гг., обладатель кубка МХЛ 1994 г., серебряный призер чемпионатов России 1993, 1995, 1997 гг., обладатель кубка Европы 1997 г. В составе национальной сборной команды России — серебряный призер приза "Известий" в 1993 г., участник зимней Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году.



В составе "Лады" провел 519 матчей, забросил 150 шайб, сделал 176 результативных передач.







10 июля 2001 года ушел из жизни мастер спорта международного класса, центральный нападающий и капитан команды "Лада" Вячеслав Безукладников. На 33-м году жизни перестало биться сердце замечательного спортсмена и прекрасного человека.



Вместе с "Ладой" Вячеслав добился самых значительных результатов в своей жизни - стал двукратным чемпионом страны, трехкратным серебряным призером, стал обладателем самого престижного приза на континенте - клубного Кубка Европы. Своей игрой Вячеслав завоевал честь представлять страну в составе ее национальной сборной - на "Призе "Известий" в 1993 году, на олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году. В сезоне 2000/01 он вошел в число 100 лучших бомбардиров чемпионатов страны за всю историю советского и российского хоккея.



Имя Вячеслава Безукладникова хорошо известно миллионам российских болельщиков. Сегодня трудно представить наш хоккей без этого "неутомимого труженика", как его называли любители и почитатели хоккея. Жизнь его оборвалась неожиданно и коварно...Около двух месяцев не дожил Вячеслав до своего 33-летия. Но светлая память о прекрасном спортсмене и Большом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.



Хоккейный клуб "Лада" принял решение увековечить память Вячеслава, учредив ежегодный турнир детских команд разных городов страны, в числе которых и Екатеринбург - именно здесь Вячеслав Безукладников сделал первые шаги в большом хоккее. Поскольку Вячеслав все последние годы играл под номером "одиннадцать", состязаться на турнире его памяти будут 11-летние юные хоккеисты.