В филармонии начнется серия неформальных лекций и мастер-классов. Кафе на втором этаже превратится в дискуссионный клуб. Сюда на чашечку кофе будут заходить интересные люди города, чтобы поделиться своим опытом и порассуждать о будущем Тольятти. Эксперты расскажут горожанам об искусстве визуализации, управлении данными и местном фольклоре - cписок тем широк и будет пополняться.

Полный список мастер-классов и лекций доступен на официальном сайте Тольяттинской филармонии. Вход на все встречи свободный, но количество мест ограничено - лучше зарегистрироваться заранее. Телефон для справок: (8482) 22-36-36.