Он посвящен 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. Планируется участие более 500 человек.

Так, гребцы на байдарках и каноэ будут соревноваться на водно-спортивном комплексе ВАЗа, также намечена парусная регата. Завтра и послезавтра - соревнования среди мастеров академической гребли. В субботу пловцы-ветераны проплывут в открытой воде дистанцию 1 км. Более молодые спортсмены померятся силами на 200-метровке. Показательные выступления яхтсменов, гребцов на байдарках и каноэ, гребли академической будут проводиться с 11.00 до 13.00 час.

Сообщается, что в рамках спортивного праздника можно будет сдать нормы ГТО. Тестирование проведут в субботу с 10 до 12 часов.