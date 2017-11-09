Десять из них расположены в Автозаводском районе, четыре - в Центральном и три - в Комсомольском. Мероприятия пройдут на всех одновременно. В открытии примут участие глава города Сергей Анташев, его заместители, депутаты областного и городского парламентов, директора школ, общественность, известные спортсмены и тренеры города.
Напомним, спортивные площадки были построены в рамках реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности». 12 из них расположены на территориях школ, пять – в местах общего пользования внутри жилых кварталов. На каждом объекте оборудована огороженная площадка для игровых видов спорта, а также турниковая зона.
Начало церемонии открытия на всех площадках - в 9.00.
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