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09 ноября 2017
08:08:03

Сегодня в Тольятти состоится торжественное открытие 17 универсальных спортивных площадок

Десять из них расположены в Автозаводском районе, четыре - в Центральном и три - в Комсомольском. Мероприятия пройдут на всех одновременно. В  открытии примут участие глава города Сергей Анташев, его заместители, депутаты областного и городского парламентов, директора школ, общественность, известные спортсмены и тренеры города.

Напомним, спортивные площадки были построены в рамках реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности». 12 из них расположены на территориях школ, пять – в местах общего пользования внутри жилых кварталов. На каждом объекте оборудована огороженная площадка для игровых видов спорта, а также турниковая зона.

Начало церемонии открытия на всех площадках - в 9.00.




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